Несколько человек сбежали из центра временного содержания в Краснодаре

SHOT: шесть человек сбежали из центра содержания иностранцев в Краснодаре
Telegram-канал «SHOT»

Шесть человек сбежали из центра временного содержания иностранных граждан в Краснодаре, среди них трое украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что побег был совершен вечером 10 августа.

Среди сбежавших трое граждан Украины — Николай Кисленко, Вячеслав Жмурко и Александр Капуста, два гражданина Армении — Артур и Гарик Бабаян, а также один гражданин Молдавии — Николай Камбур.

Пятерых из шести сбежавших удалось обнаружить и задержать. Сейчас продолжаются поиски еще одного. Все указанные лица находились на территории России без разрешительных документов.

Предположительно, в настоящее время ведется розыск гражданина Украины, 39-летнего Жмурко, который в 2017 году был судим за тяжкое преступление. Его приговорили к семи годам колонии.

В начале августа сообщалось, что в Уфе сотрудники правоохранительных органов разыскивают 49-летнего осужденного Собру Тургунбоева. Мужчина самовольно покинул участок колонии-поселения, расположенный в микрорайоне Шакша.

Ранее заключенный сбежал из тюрьмы, спрятавшись в сумке.

