Заключенный сбежал из тюрьмы, спрятавшись в сумке

20-летний заключенный совершил побег из тюрьмы города Корб, скрывшись в сумке освобождаемого сокамерника. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Инцидент обнаружили 12 июля. По данным СМИ, беглец отбывал срок за торговлю людьми и кражу. Начальник учреждения назвал происшествие «свидетельством системных нарушений». Расследование связывает побег с перегрузкой мощностей тюрьмы (170% заполняемости).

Межведомственное управление полиции департамента Рона ведет расследование.

23 июня сообщалось, что в Бразилии заключенный попытался сбежать из тюрьмы и застрял в отверстии, которое проделал в стене. Охранники заметили «подозрительное движение» в камере и пришли проверить происходящее. Они обнаружили заключенного, когда его верхняя часть тела свешивалась вниз, а торс был зажат в узком проеме. Для спасения осужденного были вызваны пожарные. Спасатели аккуратно высверлили бетон вокруг его туловища, чтобы освободить мужчину без травм.

Ранее заключенный сбежал из тюрьмы и записал видео о своей невиновности.