На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Китае зафиксированы новые случаи лихорадки чикунгунья

Более 100 новых случаев лихорадки чикунгунья зафиксировано в Китае
true
true
true
close
Bachkova Natalia/Shutterstock/FOTODOM

В провинции Гуандун на юго-востоке Китая зафиксировано более 100 новых случаев лихорадки чикунгунья, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Всего в Китае зафиксировано более 8,5 тыс. случаев заражения чикунгуньей. Как правило, 95% пациентов заразившихся болеют в легкой форме и выписываются уже через неделю.

Роспотребнадзор ранее информировал, что держит на контроле сообщения о вспышке лихорадки чикунгунья в Китае. В России завозных случаев нет, но риски завоза существуют.

Чикунгунья — это вирусное заболевание, способное передаваться человеку через укусы комаров вида Aedes, которые являются разносчиками и других опасных тропических заболеваний. Симптомы болезни обычно включают лихорадку, боли в мышцах и суставах, тошноту и сыпь. В редких случаях симптомы могут сохраняться месяцами или даже годами.

Ранее ученый рассказал, стоит ли бояться эпидемии вируса чикунгунья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами