В Китае зафиксированы новые случаи лихорадки чикунгунья

В провинции Гуандун на юго-востоке Китая зафиксировано более 100 новых случаев лихорадки чикунгунья, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Всего в Китае зафиксировано более 8,5 тыс. случаев заражения чикунгуньей. Как правило, 95% пациентов заразившихся болеют в легкой форме и выписываются уже через неделю.

Роспотребнадзор ранее информировал, что держит на контроле сообщения о вспышке лихорадки чикунгунья в Китае. В России завозных случаев нет, но риски завоза существуют.

Чикунгунья — это вирусное заболевание, способное передаваться человеку через укусы комаров вида Aedes, которые являются разносчиками и других опасных тропических заболеваний. Симптомы болезни обычно включают лихорадку, боли в мышцах и суставах, тошноту и сыпь. В редких случаях симптомы могут сохраняться месяцами или даже годами.

