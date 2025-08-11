Ученый рассказал, стоит ли бояться эпидемии вируса чикунгунья

На юге Китая зафиксирована масштабная вспышка вируса чикунгунья — лихорадки, которую передают комары. По данным местных властей, в провинции Гуандун заболели уже около 3 тыс. человек. Инфекция пришла в регион с берегов Индийского океана в начале июля и быстро распространяется. Старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов рассказал «Газете.Ru», стоит ли россиянам опасаться нового вируса.

Чикунгунья эволюционировала в Африке среди древесных комаров и обезьян 300–500 лет назад, а затем перешла в азиатские страны, начав распространяться среди людей через комаров вида Aedes — желтолихорадочного и азиатского тигрового. Эти насекомые обитают в Африке, Азии, Америке и южной Европе, а с глобальным потеплением их ареал увеличивается.

Вирус попадает в организм с укусом комара, быстро проникает в кровоток и может вызывать опасный для жизни цитокиновый шторм — чрезмерную реакцию иммунитета, разрушающую ткани человека. Чаще всего страдают суставы и нервная система. Инкубационный период — от 1 до 12 дней, острая фаза длится до трех недель. Симптомы включают резкую лихорадку, головную боль, боли в мышцах и суставах, возможны нарушения работы ЖКТ, сердца и нервной системы.

Главная опасность — обострение хронических заболеваний, особенно сердца, а также возможное поражение головного мозга. Летальные исходы редки и обычно связаны с сопутствующими болезнями — на несколько тысяч случаев приходится несколько десятков смертей.

Маски от чикунгуньи не спасут — вирус не передается воздушно-капельным путем. Защита возможна только через борьбу с комарами. Одним из перспективных методов ученые называют заражение насекомых специальными бактериями, блокирующими размножение вируса.

Вакцина от чикунгуньи уже одобрена в США в 2023 году, исследования ведутся и в других странах, включая Россию. По словам Литвинова, пандемия возможна только при расширении ареала комаров-переносчиков и их адаптации к холодному климату, что пока маловероятно.

Эксперт также отметил, что теоретически вирус чикунгунья, как и COVID-19, может быть создан или модифицирован в лаборатории для использования в качестве биологического оружия, поскольку способен перегрузить системы здравоохранения.

Ранее россиянам рассказали, чем опасна предстоящая сильнейшая магнитная буря.