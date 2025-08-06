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В Роспотребнадзоре предупредили о рисках завоза лихорадки чикунгунья

Роспотребнадзор: есть риски завоза лихорадки чикунгунья в Россию
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке лихорадки чикунгунья в Китае, риски завоза вируса на территорию России существуют. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке лихорадки чикунгунья в китайской провинции Гуандун», — сообщили в надзорном ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что с целью обеспечения безопасности в пунктах пропуска на границе задействована автоматизированная информационная система «Периметр». Эта система позволяет выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний.

Также в надзорном ведомстве сообщили, что в России осуществляется постоянный мониторинг циркуляции комаров-переносчиков лихорадки чикунгунья.

6 августа в Китае из-за вспышки вируса чикунгунья, переносимого комарами, ввели профилактические меры, аналогичные тем, что действовали во время пандемии COVID-19. В КНР было зарегистрировано свыше семи тысяч случаев заражения вирусом. Большая часть заболевших выявлена в крупнейшем производственном центре страны Фошань.

Лихорадка чикунгунья – вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. От человека к человеку болезнь не передается. Заболевание вызывает повышение температуры до 40 градусов, головные боли, тошноту, боли в мышцах и суставах.

Ранее была названа неочевидная опасность дачных насекомых.

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