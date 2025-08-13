Москвичей предупредили о завершении купального сезона

В Москве завершается купальный сезон. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, купаться в московских водоемах можно круглый год, однако все зависит от закаленности человека и восприятия температуры.

«Для среднестатистического жителя принимать водные процедуры при температуре воды ниже 18-20° уже холодно, а именно ниже этих отметок уже опустилась температура воды в реках региона», — заявил Леус.

Синоптик отметил, что минимальная температура воздуха в Москве уже опускается до 12°. Он объяснил, что дневные показатели выше 20° прогревают воду в течение 3 — 5 часов, а затем вода начинается отдавать тепло. Леус подчеркнул, что в этом контексте можно говорить о завершении купального сезона.

До этого синоптик рассказал, что погода в Москве во второй декаде августа будет прохладнее, чем в первой, а дожди будут идти чаще. Он отметил, что, скорее всего, вторая декада последнего месяца лета закончится «с небольшой температурной аномалией», величина которой составит около полградуса.

