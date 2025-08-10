На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичам пообещали дождливый август

Леус: вторая декада августа в Москве будет прохладнее первой, дожди участятся
Станислав Красильников/РИА Новости

Вторая декада августа в Москве будет прохладнее первой, а дожди станут частыми гостями. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«По прогнозам, вторая декада августа ожидается прохладнее первой, и, скорее всего, она закончится также с небольшой температурной аномалией, величиной около полградуса, но на этот раз отрицательной», — написал он.

Синоптик добавил, что разброс дневных температур прогнозируется в диапазоне от плюс 19 до плюс 25 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказывал, что в выходные и в начале следующей недели в центральной части России установится погода, близкая к климатической норме, с кратковременными дождями.

По его словам, температура в регионе будет соответствовать многолетним значениям, характерным для конца второй — начала третьей пятидневки августа. В Москве и соседних областях днем ожидается от +19 до 24 °C, ночью — от +9 до 14 °C. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в понедельник.

Ранее на видео попала превратившаяся после дождей в реку улица Сочи.

