Врач рассказала, что угрожает аллергикам в конце лета и осенью

В конце лета и осенью аллергию могут спровоцировать пыльца сорных трав и плесневые грибы. Об этом «Москве 24» рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

По ее словам, полностью избавить от контакта с пыльцой смогут только обильные дожди и снегопады. Она отметила, что состояние аллергиков могут усугубить высыпаниями на коже, которые появляются в результате перекрестной аллергии на то, что было получено методом ферментации. Так, например, организм может отреагировать на кефир, пиво, квас и фрукты, на которых появилось даже небольшое количество плесени.

«Но основным и очень активным аллергеном осенью становятся плесневые грибы. Достаточно теплая и влажная погода, обилие опавшей листвы, в которой они размножаются, провоцируют резкий подъем уровня содержания аллергена в атмосфере», — сказала Логина.

Врач отметила, что при появлении аллергии на плесневые грибы важно как можно скорее пройти обследование у специалиста.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Саломатина до этого говорила, что отличить аллергию от пищевой непереносимости непросто из-за схожести симптомов. В данном случае необходимо отслеживать реакцию иммунной системы на белок.

