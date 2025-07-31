Российские предприятия начали масштабную переработку органики

В 17 регионах России предприятия приступили к использованию технологии промышленной переработки органических отходов, она ведется на 35 предприятиях. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора (РЭО).

По его данным, в 2024 году на компостирование направили более 2 млн т таких отходов. Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев отметил, что такой метод поможет снизить объем отходов, направляемых на полигоны, а также использовать вторичные ресурсы.

«Там, где внедрена технология, полигоны принимают на 50% меньше отходов. Наша задача — масштабировать этот опыт. Это критически важно для достижения целей нацпроекта», — добавил он.

Так, например, КПО «Север» в Московской области ежегодно перерабатывает 47% поступающих отходов и производит компост из 190 тыс. тонн сырья.

Руководитель департамента нормотворческой деятельности ППК «Российский экологический оператор» Маргарита Поспелова до этого говорила, что в России в сентябре вступят в силу новые требования к размещению и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). А с 2030 года жители будут обязаны осуществлять раздельное накопление, если соответствующее решение примут в регионе их проживания. В этом случае контейнеры будут «индексироваться» по единым для всей страны цветам.

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