Прокурор потребовал 8 лет колонии для блогера Варламова

РИА Новости: для Ильи Варламова запросили 8 лет колонии и штраф в 99 млн рублей
true
true
true
close
varlamov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Прокурор потребовал для блогера Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом) наказание в виде восьми лет колонии и штрафа в размере 99 млн рублей. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

Такое наказание для блогера прокурор запросил по делу о фейках о российской армии. Помимо этого, ему заочно предъявили обвинение в уклонении от обязанностей, предусмотренных законом об иностранных агентах.

1 июля Мещанская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Варламова.

По данным следствия, Варламов, несмотря на два привлечения к административной ответственности за аналогичные нарушения в течение года, продолжал распространять в соцсети материалы без обязательной маркировки об их связи с иностранным агентом. Также, находясь за границей, он опубликовал на видеохостинге ложные сведения о действиях российской армии, руководствуясь политической ненавистью. Варламова, объявленного в международный розыск, заочно заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что со службы доставки еды «Варламов. Есть» хотят взыскать долги.

