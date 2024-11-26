Со службы доставки еды «Варламов. Есть» хотят взыскать долги

Поставщик продуктов ООО «Импортлогистик», расположенный в Подмосковье, подал в арбитражный суд Москвы иск о взыскании около 410 тысяч рублей долга с совладельцев ликвидированного предприятия «Стар шеф», которое управляло сервисом доставки и приготовления блюд «Варламов. Есть». Об этом сообщает РИА Новости.

В исковом заявлении содержится требование о привлечении участников «Стар шеф» к субсидиарной ответственности по долгам компании, прекратившей свою деятельность в июле текущего года, согласно данным ЕГРЮЛ.

Среди ответчиков указаны экс-глава российского подразделения компании Uber Eats Михаил Рейдер, владеющий около 33% акций, и бывший генеральный директор, а также блогер Илья Варламов (признан в РФ иностранным агентом), признанный иноагентом, Вадим Гинзбург (по 19% у каждого), экс-владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев, генеральный директор «Литрес» Сергей Анурьев, Михаил Рывкин (примерно по 7% у каждого) и Алексей Писарцов (чуть более 4%).

В 2022 году арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «Импортлогистик», присудив взыскание более 369 тысяч рублей с «Стар шеф» в качестве долга и неустойки по контракту 2020 года. В 2023 году истец добился дополнительных 30 тысяч рублей на покрытие судебных расходов. Это решение не было обжаловано и вступило в законную силу, однако, по словам истца, оно до сих пор не исполнено.

Ответчики не согласны с заявляемыми требованиями. В частности, представитель Варламова отметил в суде, что истец имел другие способы взыскания долга с юридического лица, такие как обращение в службу судебных приставов или инициирование дела о банкротстве. Суд отложил предварительные слушания по делу до декабря.

На 2020 год ООО «Стар шеф» управляло несколькими проектами в формате dark kitchen, что подразумевает приготовление пищи в закрытых кухонных комплексах без ресторанов и последующую доставку через сторонние службы, такие как Яндекс Еда и Delivery Club. Как сообщал «Коммерсантъ», к стартапу относились проекты «Варламов. Есть», «Ведомости. Ланч», Curry On! и «Кухня 420».

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