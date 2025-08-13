На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Полицейские изъяли у российского бизнесмена 5 тонн нелегального домашнего вина

В Новороссийске у бизнесмена изъяли 5 тонн нелегального домашнего вина
true
true
true
close
Виталий Аньков/РИА Новости

В Новороссийске у 51-летнего бизнесмена изъяли 5 тонн нелегального вина, которое он сделал сам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Установлено, что местный предприниматель занимался изготовлением и продажей вина без необходимых лицензий и разрешений. В ходе проверки полицейские обнаружили и изъяли у него более 5 тонн алкогольной продукции домашнего производства.

Предварительно стражи порядка усмотрели в действиях бизнесмена признаки преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 171.1 и ч. 2 ст. 171.3 УК РФ. По факту случившегося проводится проверка.

До этого полиция накрыла подпольный цех по производству алкоголя в Ленобласти с 4 тоннами продукции. Изъято свыше 600 пластиковых емкостей со спиртосодержащей жидкостью, более 300 бутылок водки под логотипом премиального бренда и около 100 канистр со спиртом.

Ранее россиянам рассказали, как изменятся цены на алкоголь после реформы лицензирования.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами