Полицейские изъяли у российского бизнесмена 5 тонн нелегального домашнего вина

В Новороссийске у бизнесмена изъяли 5 тонн нелегального домашнего вина

В Новороссийске у 51-летнего бизнесмена изъяли 5 тонн нелегального вина, которое он сделал сам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Установлено, что местный предприниматель занимался изготовлением и продажей вина без необходимых лицензий и разрешений. В ходе проверки полицейские обнаружили и изъяли у него более 5 тонн алкогольной продукции домашнего производства.

Предварительно стражи порядка усмотрели в действиях бизнесмена признаки преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 171.1 и ч. 2 ст. 171.3 УК РФ. По факту случившегося проводится проверка.

До этого полиция накрыла подпольный цех по производству алкоголя в Ленобласти с 4 тоннами продукции. Изъято свыше 600 пластиковых емкостей со спиртосодержащей жидкостью, более 300 бутылок водки под логотипом премиального бренда и около 100 канистр со спиртом.

Ранее россиянам рассказали, как изменятся цены на алкоголь после реформы лицензирования.