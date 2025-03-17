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Полиция накрыла подпольный цех по производству алкоголя в Ленобласти с 4 тоннами продукции

В Ленобласти полиция раскрыла подпольный цех по производству алкоголя

В Ленинградской области правоохранительные органы ликвидировали подпольный цех по производству спиртного. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Нелегальное производство было устроено в складском помещении в поселке Ульяновка Тосненского района. Внутри полицейские нашли оборудование для розлива алкоголя и другие предметы, имеющие доказательное значение.

«Изъяли свыше 600 пластиковых емкостей со спиртосодержащей жидкостью, более 300 бутылок водки под логотипом премиального бренда и около 100 канистр со спиртом. Общий вес изъятого фальсификата превысил 4 тонны», — говорится в сообщении.

На складе работали четверо иностранцев, троих из них допросили по делу о незаконном производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции, после чего заключили под стражу. Четвертого готовят к депортации из РФ из-за грубого нарушения миграционного законодательства.

Устанавливаются другие участники нелегального бизнеса.

Ранее цех с контрафактным алкоголем раскрыла полиция Липецкой области.

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