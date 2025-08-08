На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперты рассказали, как изменятся цены на алкоголь после реформы лицензирования

Эксперты прогнозируют рост цен на алкоголь после реформы лицензирования
true
true
true
close
Konstantin Ivshin/Shutterstock/FOTODOM

Реформа лицензирования алкогольной розницы с сентября 2025 года может привести к росту цен в отдельных сегментах рынка. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отраслевых экспертов.

При переходе на пошлину с торговой точки (65 тыс.₽/год в городах, 20 тыс.₽ в селах вместо единого платежа за юрлицо) основная нагрузка ляжет на сетевые магазины. Это отразится на премиум-сегменте и импорте.

«В массмаркете роста цен не ожидается, но премиальные категории и импортные позиции могут подорожать на 3–7% из-за распределения затрат на лицензии», — заявил Михаил Васильев (Focus Technologies).

Аналитики прогнозируют дифференцированное влияние реформы: массовый сегмент сохранит стабильность цен благодаря высокой конкуренции, тогда как премиальные и импортные позиции могут подорожать на 3–7%. Крупные сетевые ритейлеры поглотят до 85% дополнительных издержек, распределив около 5 рублей увеличения затрат на бутылку. При этом малые городские магазины столкнутся с ростом расходов в 20+ раз, что может привести к их закрытию. Сельские торговцы, получив поддержку через льготную пошлину в 20 тыс. рублей, останутся ограничены в продаже крепкого алкоголя из-за законодательных барьеров для ИП.

«Для крупных сетей увеличение издержек не превысит 5 рублей на бутылку», — уточнил Олег Николаев (Ассоциация виноделов).

В апреле главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев заявил, что если в России введут обязательное лицензирование для продажи табачной продукции, то это станет трамплином для развития нелегального рынка и приведет к обратному эффекту.

Ранее на Кубани задержали двух продавцов чачи, которой отравились несколько человек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами