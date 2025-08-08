Эксперты рассказали, как изменятся цены на алкоголь после реформы лицензирования

Реформа лицензирования алкогольной розницы с сентября 2025 года может привести к росту цен в отдельных сегментах рынка. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отраслевых экспертов.

При переходе на пошлину с торговой точки (65 тыс.₽/год в городах, 20 тыс.₽ в селах вместо единого платежа за юрлицо) основная нагрузка ляжет на сетевые магазины. Это отразится на премиум-сегменте и импорте.

«В массмаркете роста цен не ожидается, но премиальные категории и импортные позиции могут подорожать на 3–7% из-за распределения затрат на лицензии», — заявил Михаил Васильев (Focus Technologies).

Аналитики прогнозируют дифференцированное влияние реформы: массовый сегмент сохранит стабильность цен благодаря высокой конкуренции, тогда как премиальные и импортные позиции могут подорожать на 3–7%. Крупные сетевые ритейлеры поглотят до 85% дополнительных издержек, распределив около 5 рублей увеличения затрат на бутылку. При этом малые городские магазины столкнутся с ростом расходов в 20+ раз, что может привести к их закрытию. Сельские торговцы, получив поддержку через льготную пошлину в 20 тыс. рублей, останутся ограничены в продаже крепкого алкоголя из-за законодательных барьеров для ИП.

«Для крупных сетей увеличение издержек не превысит 5 рублей на бутылку», — уточнил Олег Николаев (Ассоциация виноделов).

В апреле главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев заявил, что если в России введут обязательное лицензирование для продажи табачной продукции, то это станет трамплином для развития нелегального рынка и приведет к обратному эффекту.

