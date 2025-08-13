На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Литве задумались о запрете нерегулярных рейсов автобусов в Россию

Литовские власти предложили запретить нерегулярные рейсы автобусов в РФ
Ints Kalnins/Reuters

В Литве могут с 15 октября запретиться нерегулярные поездки автобусов в Белоруссию и РФ, соответствующую инициативу предложило министерство сообщения республики. Об этом сообщил портал латвийского гостелерадио LSM.

Причиной для ограничений в министерстве называют увеличение количества пассажиров, путешествующих в РФ и Белоруссию на автобусах.

«Такая ситуация усиливает риски для безопасности на внешней границе страны, поэтому подготовлен нормативный акт, который предусматривает ограничения», — заявил министр сообщения Атис Швинки.

Если инициативу одобрят, то нерегулярным перевозчикам запретят пересекать границу Литвы с Белоруссией и Россией. При этом регулярные рейсы будут сохранены.

До этого сообщалось, что в Европе задержали россиянина, который в июле в Литве спрыгнул с транзитного пассажирского поезда калининградского направления.

Поисковые мероприятия по розыску пропавшего мужчины длились почти полтора месяца.

Ранее сообщалось, что в Прибалтике начали активно травить русских детей в интернете.

