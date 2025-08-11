На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Генпрокурор Литвы сообщила о задержании россиянина, прыгнувшего с поезда

Генпрокурор Литвы: сбежавшего с поезда россиянина поймали в другой стране
true
true
true
close
Telegram-канал «SHOT»

Генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене сообщила, что гражданин России, который в июле прыгнул с транзитного пассажирского поезда калининградского направления в Литве, был задержан правоохранительными органами в третьей стране. Об этом написал ТАСС.

Грунскене отметила, что в распоряжении следствия имеется лишь первичная информация о задержании россиянина, однако место его пребывания не раскрывается в интересах расследования. Местонахождение мужчины известно ответственным органам.

Поисковые мероприятия по розыску пропавшего россиянина длились почти полтора месяца. Его обнаружили 1 августа.

Утром 17 июня 21-летний уроженец Башкирии Даниил М. сел в поезд сообщением «АдлерКалининград» и, предположительно, спрыгнул, когда состав уже находился на территории иностранного государства. Проводник увидел открытую дверь вагона за 25 минут до прибытия поезда на станцию ​​Кибартай, а сотрудники Службы охраны госграницы убедились в том, что в поезде отсутствует один из пассажиров. По предварительным данным, Даниил не имеет отношения к каким-либо запрещенным организациям. Дома у него остались родители и две сестры.

Ранее на Украине уклонисты пытались сбежать в Румынию в грузовике со скотом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами