В Прибалтике начали активно травить русских детей в интернете

Русскоязычное население в Прибалтике и релоканты из России пожаловались на травлю их детей в соцсетях и мессенджерах. Об этом сообщили «Известия».

По данным издания, участившиеся случаи кибербуллинга русскоязычных подростков зафиксированы в Латвии, Литве и Эстонии. Злоумышленники действуют по одной и той же схеме: они приглашают детей в закрытое сообщество, обещая показать что-то интересное. После этого на жертву выливается масса негатива. Авторы каналов публикуют фотографии несовершеннолетних с скорбительными надписями, комментариями и угрозами. Отмечается, что детей запугивают и оскорбляют по этническому признаку.

Известно, что несколько каналов уже были заблокированы, однако ресурсы появляются вновь и часто с теми же названиями. Ситуацией в Прибалтике заинтересовались российские правоохранительные органы. Им удалось выяснить, что администратором одного из таких каналов является гражданин Украины Ярослав Овсюк, скрывавшийся под псевдонимом Белая Роза.

28 марта прошлого года МВД России объявило в розыск Ярослава Овсюка. В базе розыска ведомства сообщалось, что он склонял российских школьников к совершению терактов. Статья Уголовного кодекса, по которой разыскивался Овсюк, не указывалась. Сообщалась лишь дата его рождения: 23 октября 2005 года.

