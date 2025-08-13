На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сочи двух девушек унесло в открытое море на сапбордах

МЧС спасло двух девушек в Сочи, унесенных на сапах в открытое море
Shutterstock

В Сочи двух девочек 16 и 17 лет унесло в открытое море на сапбордах. Об инциденте рассказали в МЧС России.

По данным ведомства, девушки вышли на воду, чтобы полюбоваться закатом, однако в этот момент поднялись волны, и они потеряли весло, после чего течение стало уносить их в море.

Специалисты Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС установили местонахождение подростков и связались с ними. Девушек нашли в 500 метрах от берега и доставили в порт, где передали родным. Сами девочки отделались испугом — их жизни ничего не угрожает.

На прошлой неделе мужчина на гидроцикле наехал на двух несовершеннолетних девочек, которые катались на сапе в Хасанском округе Приморского края. Одну пострадавшую девочку в тяжелом состоянии санитарной авиацией доставили в реанимационное отделение Владивостокской клинической больницы №2.

Ранее в Самарской области столкнулись два гидроцикла.

