В Самарской области столкнулись два гидроцикла

В Самарской области проводится проверка по факту столкновения двух гидроциклов, в результате которого оба водителя получили травмы бедра и позвоночника. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным поисково-спасательной службы региона, вечером 9 августа 2025 года в протоке Воложка Рождественская у пляжа Лазурный на реке Волга произошло столкновение двух гидроциклов. В 20:00 спасатели Поисково-спасательного отряда «Поляна Фрунзе» приняли вызов, задействовав два катера. В 22:00 пострадавших переправили на спасательную станцию и передали бригаде скорой помощи.

В Самарском следственном отделе на транспорте Центрального МСУТ СК России отметили, что проверка ведется по статье 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Следователи устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

На этой неделе мужчина на гидроцикле наехал на двух несовершеннолетних девочек, которые катались на сапе в Хасанском округе Приморского края. Одну пострадавшую девочку в тяжелом состоянии санитарной авиацией доставили в реанимационное отделение Владивостокской клинической больницы №2.

Ранее на водохранилище в Воронежской области столкнулись гидроцикл и речной трамвай.