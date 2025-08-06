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В Приморье мужчина на гидроцикле наехал на двух детей

В Хасанском районе Приморского края двое детей пострадали от наезда гидроцикла
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Дальневосточная транспортная прокуратура

Неизвестный мужчина на гидроцикле наехал на двух несовершеннолетних девочек, которые катались на сапе в Хасанском округе Приморского края. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«В акватории Японского моря на территории Хасанского района Приморского края мужчина, предположительно 1995 года рождения, на гидроцикле совершил наезд на сапборд, на котором находились две несовершеннолетние девочки», — сказано в сообщении.

По информации надзорного ведомства, в результате подростки получили травмы, они были госпитализированы.

Как заявили в пресс-службе, Приморская транспортная прокуратура проконтролирует установление обстоятельств случившегося и ход расследования уголовного дела по части 1.2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью). Кроме того, транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности мореплавания. Надзорное ведомство даст оценку законности деятельности по сдаче в аренду гидроциклов и обеспечения безопасности маломерного флота.

В пресс-службе добавили, что Центр ГИМС Главного управления МЧС России по региону оценивает выполнение полномочий по предотвращению незаконного использования маломерных судов и профилактике инцидентов на водном транспорте.

12 июля в Воронежской области столкнулись гидроцикл и речной трамвай. В результате происшествия травмы получил водитель гидроцикла — его госпитализировали. Пассажиры и капитан речного трамвая не пострадали.

Ранее турист из Австрии сбил на гидроцикле россиянина в Таиланде.

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