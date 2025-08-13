Дачникам назвали три простых способа защититься от клещей

Врач Неронов: на даче каждые два часа стоит осматривать себя на наличие клещей

Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов в беседе с РИАМО назвал три простых правила, которые помогут защититься от клещей на даче. В первую очередь, по его словам, важно носить светлую одежду с длинным рукавом. Штаны при этом лучше заправлять в носки. Кроме того, следует использовать репелленты с DEET, икарином или пикаридином.

Во-вторых, специалист посоветовал осматривать себя каждые час-два. Клещи любят теплые, влажные места — подмышки, пах, пупок, а также участки кожи за ушами и на голове.

«В-третьих, обустройте дачу: короткая трава, нет мусора и листьев, между лесом и участком — барьер из гравия или щепы. И не сажайте дикорастущие кусты рядом с домом», — добавил Неронов.

Он предупредил, что в августе наступает вторая волна активности клещей. В конце лета, по его словам, просыпаются молодые особи, то есть личинки и нимфы, которые, несмотря на крошечный размер, представляют не меньшую опасность. Они спокойно переносят клещевой энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз и бабезиоз.

Ранее врач объяснил, как спастись от заболеваний в первые три дня после укуса клеща.