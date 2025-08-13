На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дачникам назвали три простых способа защититься от клещей

Врач Неронов: на даче каждые два часа стоит осматривать себя на наличие клещей
true
true
true
close
Freepik.com

Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов в беседе с РИАМО назвал три простых правила, которые помогут защититься от клещей на даче. В первую очередь, по его словам, важно носить светлую одежду с длинным рукавом. Штаны при этом лучше заправлять в носки. Кроме того, следует использовать репелленты с DEET, икарином или пикаридином.

Во-вторых, специалист посоветовал осматривать себя каждые час-два. Клещи любят теплые, влажные места — подмышки, пах, пупок, а также участки кожи за ушами и на голове.

«В-третьих, обустройте дачу: короткая трава, нет мусора и листьев, между лесом и участком — барьер из гравия или щепы. И не сажайте дикорастущие кусты рядом с домом», — добавил Неронов.

Он предупредил, что в августе наступает вторая волна активности клещей. В конце лета, по его словам, просыпаются молодые особи, то есть личинки и нимфы, которые, несмотря на крошечный размер, представляют не меньшую опасность. Они спокойно переносят клещевой энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз и бабезиоз.

Ранее врач объяснил, как спастись от заболеваний в первые три дня после укуса клеща.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами