Врач объяснил, как спастись от заболеваний в первые три дня после укуса клеща

Врач Неронов: в первые три дня после укуса клеща можно ввести гамма-глобулин
Shutterstock

При укусе клеща важно действовать быстро: не пытаться выжигать членистоногое и смазывать его, например, маслом или спиртом. Лучше всего немедленно обратиться в травмпункт, где паразита аккуратно извлекут и, если нужно, введут гамма-глобулин — 1 мл на 10 кг веса. Такой совет в беседе с РИАМО дал врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«Это может сработать как экстренная профилактика, но только если сделать укол в первые 72 часа после укуса. Если возможности обратиться к врачу нет — удаляйте сами. Берете пинцет, крючок или даже нить, захватываете клеща как можно ближе к коже и плавно, без рывков, вытягиваете вверх», — рассказал специалист.

После удаления клеща он посоветовал обработать место укуса антисептиком и при первой же возможности обратиться к врачу.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в 2025 году из-за укусов клещей к медикам обратились 484 тысячи россиян. Больше всего пострадавших — в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Томской областях, Пермском крае и Удмуртии. Как паразиты выбирают жертву, чем опасны даже незараженные особи и можно ли заразиться без укуса — рассказала «Газете.Ru» эксперт Пермского Политеха Анна Перевощикова.

Ранее врач раскрыл, стоит ли при укусе клеща принимать антибиотики.

