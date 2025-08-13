На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский беспилотник атаковал Белгород

Гладков: в Белгороде гражданский объект атакован беспилотником ВСУ
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

В Белгороде гражданский объект атакован беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, люди не пострадали, отметил чиновник. Он сообщил, что выехал на место происшествия.

В результате детонации в одном из помещений произошел пожар, который оперативно потушили. Кроме того, повреждены остекление и фасад. Власти приняли решение временно перенести работу данного учреждения в другое место в целях обеспечения безопасности людей. Оперативные службы продолжают работать на месте, рассказал губернатор.

До этого Гладков рассказал о состоянии пятерых детей, попавших под атаку дрона в Белгородской области 12 августа. По его словам, все дети были очень напуганы. Сейчас они находятся под присмотром врачей. В ближайшее время они будут переданы родителям.

Ранее военный эксперт назвал цель атак украинских БПЛА на курортные города РФ.

Атаки БПЛА на Россию
