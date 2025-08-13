На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гладков рассказал о состоянии детей, попавших под атаку дрона в Белгородской области

Гладков: травмы у попавших под атаку дрона под Белгородом детей не подтвердились
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Травмы у детей, которые попали под атаку украинского беспилотника в Белгородской области, не подтвердились. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Накануне чиновник сообщил, что пять детей получили травмы при атаке дрона на частный дом в Белгородской области.

По словам Гладкова, все дети были очень напуганы. Сейчас они находятся под присмотром врачей. В ближайшее время они будут переданы родителям.

Губернатор также поручил главе Грайворонского округа Дмитрию Панкову изучить ситуацию с домом, атакованным дроном, чтобы понять, нужно ли его восстанавливать, либо будет строиться новое здание.

Кроме того, накануне глава региона провел опрос о том, что многим семьям положены единовременные выплаты в 15 тысяч рублей, но часть семей их получила, а другая — нет. По итогу опроса было получено пять обращений, по которым сейчас идут разбирательства. Еще по восьми обращениям выплаты начислены. Также ожидается поступление в бюджет Белгородской области денег из федерального бюджета, которые будут перечислены жителям, рассказал Гладков.

Ранее военный эксперт назвал цель атак украинских БПЛА на курортные города РФ.

