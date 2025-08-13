В российском регионе неизвестные пытались поджечь синагогу

В Обнинске Калужской области неизвестные пытались поджечь синагогу. По предварительным данным, ведется розыск двоих человек, пишет Telegram-канал SHOT.

«Не менее трех бутылок с зажигательной смесью бросили в здание на Графской улице. Повреждения получил вход и фасад строения. По данным SHOT, сейчас ведутся розыск двух человек, которые могут быть причастны к поджогу. Они не задержаны», — говорится в сообщении.

1 августа сообщалось, что жительницу Коми подозревают в попытке поджога мечети. По данным полиции, 20-летняя девушка купила бензин, приехала к зданию и, облив его легковоспламеняющейся жидкостью, подожгла. После этого подозреваемая скрылась с места. Отмечается, что в мечети загорелась входная дверь. Пострадали ли помещения, не уточняется.

В беседе с полицейскими девушка рассказала, что за некоторое время до инцидента ее обманули мошенники. Неизвестные выманили у девушки 65 тысяч рублей, которые она перевела на «безопасный счет».

Ранее в Петербурге фельдшер поджег отделение банка по требованию мошенников.