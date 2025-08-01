В Коми девушка подожгла мечеть по требованию мошенников

Жительницу Коми подозревают в попытке поджога мечети. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным полиции, 20-летняя девушка купила бензин, приехала к зданию и, облив его легковоспламеняющейся жидкостью, подожгла. После этого подозреваемая скрылась с места.

Отмечается, что в мечети загорелась входная дверь. Пострадали ли помещения, не уточняется.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую, ею оказалась жительница Усинска.

В беседе с полицейскими она рассказала, что за некоторое время до инцидента ее обманули мошенники. Неизвестные выманили у девушки 65 тысяч рублей, которые она перевела на «безопасный счет».

Позже ей сказали, что похитившие ее деньги люди якобы сидят в мечети, которую нужно поджечь.

На данный момент с девушкой общаются следователи.

До этого в Красноярске подростка задержали за попытку поджога релейных шкафов на железной дороге. За диверсию ему пообещали $700.

Ранее в Петербурге фельдшер поджег отделение банка по требованию мошенников.