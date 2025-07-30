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В Петербурге фельдшер поджег отделение банка по требованию мошенников

В Пушкине за поджог отделения банка задержали фельдшера скорой помощи
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Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге 27-летнего фельдшера задержали за теракт в здании банка. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Октябрьском бульваре в Пушкине. По данным издания, неизвестные убедили молодого человека взять кредит на сумму 1,2 миллиона рублей, средства он отправил на указанный мошенниками счет.

Позже под действием уговоров мужчина сделал коктейль Молотова и с балаклавой на голове пришел в банк. Молодой человек последовал инструкциям от неизвестных.

«Фельдшер кричал про ограбление, но был задержан другими посетителями, а в дальнейшем передан прибывшим сотрудникам вневедомственной охраны», – сообщается в публикации.

Во время инцидента никто не пострадал, серьезных повреждений здание не получило.

Следователи возбудили уголовное дело. На данный момент фигурант находится в ИВС.

До этого в Петербурге пациент психдиспансера пришел в отделение банка, разлил горючую жидкость и стал угрожать сотрудникам, что устроит поджог. Мужчину задержали.

Ранее пенсионер случайно забыл пакет с наркотиком в отделении банка и попался.

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