Брокер из Екатеринбурга два месяца совращал школьницу и водил ее по ресторанам

Daniel Hoz/Shutterstock/FOTODOM

Брокер из Екатеринбурга, которого обвинили в соитии с 14-летней девушкой, общался с ней в течение двух месяцев. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на друзей пострадавшей.

Как рассказал один из источников, 40-летний мужчина водил в рестораны и другие заведения не только «возлюбленную», но и ее подруг.

По словам другого собеседника, мать пострадавшей узнала о ситуации, увидев видео «встречи» с ним. Его сняли 29 июля, когда брокер якобы позвал девушку и ее 13-летнюю подругу к себе в квартиру. Предварительно, он напоил пострадавшую и совершал в ее отношении действия сексуального характера. Происходящее на видео снимала подруга.

Совладельца брокерской фирмы задержали после того, как мать подростка обвинила мужчину в надругательстве над своей 14-летней дочерью. Он якобы заманивал девушек в квартиру в элитном ЖК, где обещал деньги и насиловал.

При этом пострадавшая делилась с друзьями фото квартиры, где все произошло. Сам мужчина знал, что школьнице 14 лет.

Ранее россиянин насиловал маленьких дочерей в течение двух лет и попал под суд.

