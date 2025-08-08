На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин насиловал маленьких дочерей в течение двух лет и попал под суд

В Воронежской области отец надругался над семилетней и трехлетней дочерьми
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Воронежской области осудили мужчину, который годами развращал маленьких дочерей. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Житель Борисоглебска начал совершать преступления против половой неприкосновенности своих дочерей, когда им было три и семь лет. Акты насилия происходили с декабря 2021 по апрель 2024 года в доме семьи. О происходящем в мае прошлого года одна из девочек рассказала дедушке, который обратился за помощью к правоохранителям.

Мужчину обвинили в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух его малолетних дочек. В суде были представлены показания свидетелей и потерпевших, результаты судебных экспертиз и другие материалы дела, которые однозначно подтвердили вину обвиняемого.

Педофилу назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а затем в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной работой с детьми, сроком на 10 лет. Кроме того, с осужденного взыскали 1,5 млн рублей в пользу потерпевших.

Ранее мужчина семь лет насиловал дочь и выдал ее замуж, когда она забеременела.

