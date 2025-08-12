На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Урале женщина обвинила бизнесмена в совращении дочери-подростка

Екатеринбурженка обвинила совладельца брокерской фирмы в совращении дочери
Shutterstock/Tinnakorn jorruang

В Екатеринбурге мать девочки-подростка утверждает, что ее 14-летняя дочь стала жертвой надругательства местного бизнесмена. Об этом сообщает E1.ru.

Совладелец брокерской фирмы якобы заманивал несовершеннолетних в элитный ЖК, обещая деньги, а затем вступал с ними в интимную связь. По словам женщины, она узнала о преступлении, которое мужчина совершил в отношении ее дочери, от ее друзей. Девушка делилась с ними фотографиями из элитной квартиры, где все произошло. Кто-то из приятелей девушки переслал эти снимки ее матери.

После этого екатеринбурженка обратилась в Следственный комитет. 11 августа, по информации издания, 40-летнего предпринимателя задержали. В телефоне девочки сохранились ее переписка с подозреваемым, где подросток задает собеседнику вопрос: «Ты в курсе, что мне 14 лет?»

Комментариев по поводу инцидента от официальных ведомств не поступало.

Ранее сообщалось, что педофил надругался над ребенком после знакомства в игре Roblox и получил 15 лет колонии.

