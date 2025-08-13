На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о погоде в Сочи и Крыму

Метеоролог Позднякова предупредила о дождях и грозах в Сочи
true
true
true
close
Julia Shauerman/Shutterstock/FOTODOM

В ближайшие дни атмосферная неустойчивость принесет осадки на юг европейской части России, при этом температура воздуха останется в пределах +28…+31°C. Об этом рассказала ТАСС метеоролог Татьяна Позднякова.

По ее словам, наиболее благоприятная погода установится в Крыму — там ожидается сухо, воздух прогреется до +28…+30°C, но возможно усиление ветра. В Сочи, напротив, прогнозируются дожди и грозы при температуре около +30°C, отметила синоптик.

«Крым в этом плане выигрывает, потому что там погода более сухая и из-за этого более комфортная», — сказала Позднякова.

10 августа ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус сообщал, что во второй десятидневке августа в Москве ожидается более прохладная погода, чем в первой, а также увеличение количества дождливых дней. Он допустил, что вторая декада последнего месяца лета закончится «с небольшой температурной аномалией».

Ранее физик дал прогноз, каким будет климат России в 2035 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами