Россиянам рассказали о погоде в Сочи и Крыму

Метеоролог Позднякова предупредила о дождях и грозах в Сочи

В ближайшие дни атмосферная неустойчивость принесет осадки на юг европейской части России, при этом температура воздуха останется в пределах +28…+31°C. Об этом рассказала ТАСС метеоролог Татьяна Позднякова.

По ее словам, наиболее благоприятная погода установится в Крыму — там ожидается сухо, воздух прогреется до +28…+30°C, но возможно усиление ветра. В Сочи, напротив, прогнозируются дожди и грозы при температуре около +30°C, отметила синоптик.

«Крым в этом плане выигрывает, потому что там погода более сухая и из-за этого более комфортная», — сказала Позднякова.

10 августа ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус сообщал, что во второй десятидневке августа в Москве ожидается более прохладная погода, чем в первой, а также увеличение количества дождливых дней. Он допустил, что вторая декада последнего месяца лета закончится «с небольшой температурной аномалией».

