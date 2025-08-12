На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт дал прогноз, каким будет климат России в 2035 году

Физик Киселев заявил: в России в ближайшие 10 лет станет жарче и дождливее
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Интенсивность жары в России усилится в ближайшие 10 лет, а дожди сменятся интенсивными ливнями. Об этом сообщил кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев в беседе с Life.ru.

Среднегодовые температуры продолжат расти, причем в России темпы роста в 2,5–2,7 раза выше, чем в среднем по миру, рассказал физик.

Согласно его прогнозу, увеличение тепла будет сопровождаться изменением структуры осадков: мелкие и продолжительные дожди уступят место интенсивным ливням, а объем зимнего снега снизится.

По его словам, усилится ветровая активность, включая ураганы, шквалы и смерчи — они будут происходить чаще.

Киселев отметил, что океаны, которые играют роль «термостата» Земли, медленно реагируют на перемены, поэтому в ближайшие 10 лет стоит ожидать продолжения текущих тенденций.

При этом он подчеркнул, что климат не станет однообразным — в одних местах будет аномально жарко, а в других — неожиданно холодно.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на Земле до 2035 года будет длиться плато потепления.

Ранее стало известно, почему в Кемерово началась ранняя осень.

