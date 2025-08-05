Более сотни российских городов оказались под угрозой исчезновения

«Известия»: 129 малых городов в России могут исчезнуть

Под угрозой исчезновения находятся 129 малых российских городов, в которых численность населения за 10 лет сократилась на 314 тыс. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование РАНхиГС.

Всего в этих городах проживают 3,4 млн человек. Основные причины возможного исчезновения — сокращение населения, снижение занятости и уменьшение числа представителей малого и среднего бизнеса.

В исследовании отмечается, что наибольшее сокращение населения произошло в северных угольных, металлургических и лесопромышленных городах, а также периферийных городах депрессивных регионов.

Процесс «сжатия» малых городов может проходить на протяжении жизни нескольких поколений, но эти процессы не всегда необратимы, рассказал заведующий лабораторией исследований экономики развития Президентской академии Степан Земцов.

По его словам, город может вернуть утраченные функции при появлении новых экономических стимулов. Например, перераспределения логистических потоков, создания промышленных или агропромышленных кластеров, инвестиционных проектов в сфере туризма или возрождения локального производства.

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