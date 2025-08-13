На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Машина террористов из «Крокуса» врезалась в микроавтобус при задержании на трассе

ТАСС: автомобиль напавших на «Крокус» попал в ДТП при погоне на трассе М3
Григорий Сысоев/РИА Новости

Автомобиль Renault, на котором участники нападения на «Крокус Сити Холл» пытались скрыться, столкнулся с микроавтобусом во время преследования на трассе М3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

По данным следствия, экипажи ДПС применили оружие, чтобы остановить машину. После повреждения колес водитель Renault направил автомобиль на встречный микроавтобус.

«Водитель микроавтобуса предпринял маневр уклонения, но столкновения избежать не удалось. Renault занесло, и он остановился на проезжей части», — указано в документах следствия.

11 августа сообщалось, что сотрудники полиции успели просмотреть видеозапись момента нападения на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» в его серверной прямо во время пожара в здании, что помогло задержать исполнителей теракта.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей.

Ранее стало известно, когда напавшие на «Крокус» террористы получили оружие.

Теракт в «Крокус Сити Холле»
