В Красноярске на улицы вышли тысячи мигрантов

На видео попали тысячи мигрантов, идущих вдоль трассы в Красноярске
Кадр видео: Telegram-канал «Русские Новости»

Жительница Красноярска сняла на видео многотысячное шествие мигрантов. Запись опубликовал Telegram-канал «Русские Новости».

На кадрах, сделанных пассажиркой автобуса, видно, что большой поток людей движется вдоль трассы.

«Это просто кошмар. Целая демонстрация», — комментирует местная жительница.

В публикации отмечается, что «бесконтрольно шатающиеся по городу толпы» не похожи на трудовую миграцию. Авторы поста допустили, что если этих людей обработают «кураторы», то они «легко могут захватить город вместе с администрацией». Также канал предположил, что у большей части этих мигрантов есть семьи в России, которые получают социальные выплаты из бюджета.

На днях тот же канал писал, что в Красноярске есть целые районы, населенные преимущественно выходцами из стран Центральной Азии и Кавказа. При этом некоторые школы на 80% состоят из детей мигрантов. Авторы утверждают, что русские семьи массово покидают мусульманские районы Красноярска.

В июле член Совета по правам человека Кирилл Кабанов раскритиковал ситуацию с мигрантами в Ханты-Мансийском автономном округе. Он отметил, что регион превращается в большой среднеазиатский анклав, а коренное население вытесняется. Власти называют это естественным народозамещением, подчеркнул Кабанов.

Ранее жители Ленобласти поймали мигранта, надругавшегося над школьницей.

