Член СПЧ заявил о проблемах миграционной политики в ХМАО

Кабанов: власти ХМАО не замечают захвата региона выходцами из Средней Азии

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов раскритиковал миграционную ситуацию в Ханты-Мансийском автономном округе. В своем Telegram-канале он отметил, что власти игнорируют проблему формирования этнических анклавов.

«Регион превращается в большой среднеазиатский анклав, а коренное население вытесняется. Власти называют это естественным народозамещением», — написал Кабанов.

Общественник связал ситуацию с провалом национальной политики и указал на искусственную исламизацию. Он предложил ввести механизм лишения незаконно полученного гражданства с последующей депортацией, а также усилить борьбу с фиктивной регистрацией мигрантов.

Кабанов возглавляет Национальный антикоррупционный комитет и входит в президентский СПЧ. В своем заявлении он подчеркнул, что сохранение текущих тенденций может привести к формированию территорий, живущих по собственным правилам.

2 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что текущая миграционная политика воспринимается как проявление слабости государства. Чиновник подчеркнул, что он направил в Госдуму предложения по ужесточению миграционного законодательства.

Ранее назвавшего Югру родиной узбеков депутата лишили зарплаты.