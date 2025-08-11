На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жители Ленобласти поймали мигранта, надругавшегося над школьницей

Pixabay

В Ленинградской области поймали мигранта, подозреваемого в надругательстве над 14-летней школьницей. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в Ломоносовском районе. Школьница гуляла с собакой в поселке Новоселье, когда на нее напал мужчина и надругался над несовершеннолетней. Вернувшись домой, девочка сразу рассказала о произошедшем своим родителям.

Местные жители самостоятельно поймали предполагаемого злоумышленника, им оказался 23-летний мигрант. Его задержали на Большой Балтийской улице и удерживали до приезда правоохранительных органов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянина обвинили одновременно в приставаниях к ребенку и дискредитации армии.

