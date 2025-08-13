Аналитики выяснили, где в России работают самые опытные стоматологи

Самый высокий средний стаж стоматологов в России зафиксирован в Перми — 25,9 года, Москва в этом рейтинге на 33-м месте, а Санкт-Петербург – на 29-м. Такие данные приводит аналитический центр КГ PROGRESS по итогам исследования, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Следом за Пермью в рейтинге идут Новокузнецк (25 лет), Кемерово (24,6 года), Ижевск (24,1), Ярославль и Волгоград (по 23,5 года). В большинстве региональных центров средний стаж стоматологов превышает 20 лет, что говорит о высокой квалификации и стабильности кадрового состава.

В то же время в крупнейших городах России, включая Москву (17,4 года), Санкт-Петербург (19), Казань (18,2) и Краснодар (17,2), показатели заметно ниже. Это может быть связано с тем, что в мегаполисах чаще работают молодые специалисты, а ротация кадров выше из-за высокой конкуренции и мобильности врачей.

«Результаты исследования показали, что в России нет прямой корреляции между стажем — то есть опытом работы — врача и стоимостью его приема. Зависимость существует исключительно региональная. Доктора медицинских наук и специалисты высшей категории действительно назначают цены на свои услуги выше, чем другие специалисты, но многолетний опыт сам по себе не конвертируется в высокую стоимость приема», — прокомментировал основатель КГ PROGRESS Дмитрий Солопов.

