Россиянам рассказали, как избежать кариеса при любви к сладкому

Еще в детстве родители стараются объяснить детям, что сладкое вредно для зубов. И это действительно так, как заявила в разговоре с «Газетой.Ru» стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Ирина Серегина. Полностью исключать из рациона сладкое не обязательно, если соблюдать некоторые правила.

Она отметила, что кариес на зубах появляется из-за бактерий в полости рта, которые в процессе своей жизнедеятельности выделяют кислоты, разрушающие эмаль, тем самым приводя к появлению кариеса.

«Речь идет о сахаре, как о представителе быстрых углеводов. Именно они являются идеальной питательной средой для наших бактерий, увеличивая кислотность в полости рта. Также не забывайте, что сахара содержатся не только в кондитерских изделиях, но и во многих консервах, соусах, хлебах, овощах, молочных продуктах и многих других. Получается, что любой прием пищи, связанный с сахаром или быстрыми углеводами, повышает риск развития кариеса», — объяснила специалист.

Однако, по ее словам, отказываться от всех продуктов, в которых содержится сахар, совершенно не обязательно. Достаточно соблюдать некоторые правила.

«Старайтесь не есть сладкое отдельно, не закидывать конфеты в виде перекуса, лучше употреблять его с основным блюдом. Выбирайте сладости, которые не остаются надолго в полости рта. Следует отказаться от леденцов, ирисок и нуги — эти десерты очень долго находятся в полости рта, повышая риск развития кариеса», — посоветовала стоматолог.

Кроме того, по ее словам, для сладких напитков можно использовать трубочку, чтобы сократить контакт жидкости с полостью рта. Но лучше пить чистую воду и уменьшить количество употребления соков и газировок. Помимо этого, следует скорректировать свой рацион питания в целом, сбалансировав количество белков, жиров, углеводов.

«Обязательно после каждого приема пищи необходимо чистить зубы или как минимум споласкивать полость рта водой или ополаскивателем. При чистке зубов не забывать уделять внимание дополнительным средствам гигиены, таким как зубная нить, ершики, ирригатор, ополаскиватель. Регулярно посещайте своего стоматолога для профилактических осмотров и подбора индивидуальных средств ухода», — добавила специалист.

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