«Радиостанция Судного дня» продублировала сигналы, переданные перед началом СВО

Радиостанция УВБ-76 повторила шесть сигналов, переданных зимой 2022 года до СВО
Shutterstock

11 августа военная радиостанция УВБ-76, также известная как «Станция Судного дня», передала в эфир шесть закодированных сообщений, совпадающих с передачами 6–10 января 2022 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Милитарист».

«УВБ-76 сегодня передала шесть сигналов, слова и цифры после которых полностью повторяют передачи <...> 2022 года», — говорится в сообщении.

По данным автора канала, отличие закодированных сообщений состоит в группах цифр перед словами. Расшифровка посланий, а также их предназначение неизвестны.

По данным Telegram-канала «УВБ-76», 11 августа станция передала шесть слов, среди которых «СЧЕСОЛУБ, ДРУЖНОСТЬ, КЕРНЕР, РЮШНЫЙ, ДЖИНОЧИЛИ, ЛЮКОСПАС». При этом при поиске аналогичных слов в системе канала ничего похожего не было найдено.

УВБ-76 — радиостанция, созданная в 1970-х годах. Станция вещает с 1976 года и получила прозвище «жужжалка» из-за характерного фонового гудения. Истинное предназначение ее сообщений до сих пор неизвестно. Пользователи соцсетей предполагают, что это либо зашифрованные послания для военных, либо для спецслужб.

Ранее Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания «Радиостанции Судного дня».

