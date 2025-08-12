На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Нижегородской области один из пострадавших при атаке ВСУ умер в больнице

Shutterstock

Один из пациентов, пострадавших при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Нижегородскую область, скончался в больнице. Об этом соообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

«Ужасно сообщать такое, но один из пострадавших при атаке БПЛА в Арзамасе скончался. Медики сделали все возможное», — заявил он.

Никитин выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал, что власти окажут семье всю необходимую помощь.

Ночью 11 августа украинские дроны атаковали Арзамасский округ Нижегородской области. В результате пострадали три человека, одному из них потребовалась операция. Еще одного человека спасти не удалось. В Минздраве региона сообщили, что одному пострадавшему потребовалась операция. Другого раненого направили в отделение травматологии.

В этот же день министерство обороны РФ сообщило, что системы противовоздушной обороны за утро перехватили и уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионах страны. Два из них сбили в небе над Нижегородской областью.

Ранее четыре ребенка пострадали в ДНР в результате атаки ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
