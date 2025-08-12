Утомившая соседей петербурженка перестала включать звуки сирены после ролика в соцсетях

Жительница Приморского района Санкт-Петербурга перестала включать сирену, петь караоке, материть детей из окна и ходить топлес после публикации в соцсетях и СМИ, заявила «Газете.Ru» ее соседка Юлия.

«С 25 июля, то есть с момента выхода первого Reels, который набрал уже порядка двух миллионов просмотров, у нас во дворе тишина. Соседка не включает сирену, она не поет в караоке, не выглядывает и не материт детей. Через несколько дней после первой публикации о нашей ситуации был инцидент, когда она, выглядывая во двор, топлес разговаривала с соседями, которых не было дома. И мы сделали видеосъемку этого момента. На протяжении 15 минут она кричала, чтобы перестали готовить на балконе, при этом на балконе не было никого. И после вот этой публикации воцарилась тишина. Больше никаких выходов топлес и в бюстгальтерах», — сказала она.

Юлия рассказала, что власти также отреагировали на запрос недовольных жителей дома.

«Мы получили ответы от государственной жилищной инспекции. Было подано порядка 25 заявлений. Ответы стандартные: отписки о том, что это не в их компетенции, они передали информацию в полицию. Мы получили ответы от Роспотребнадзора о том, что это не входит в их полномочия и обязанности. Они не выезжают на замеры шума от физических лиц, только от предприятий. У нас есть один ответ от прокуратуры о том, что дело передано в МВД, но на наше групповое коллективное заявление пока нет ответа, мы ждем. Также нет ответа о заявлении в полицию, запросам о количестве вызовов, сделанных по данному адресу, согласно инциденту, связанному с сиреной», — сказала она.

Жители дома в Приморском районе Санкт-Петербурга решили не подавать в суд, потому что соседка успокоилась, утверждает Юлия.

«Мы не обращаемся в суд, потому что нам обрисовали примерную стоимость этого процесса в 200 тыс. рублей, что очень сильно поубавило пыл всех жильцов. Если бы снова включалась сирена, люди бы как-то могли финансово скинуться для того, чтобы вести этот процесс», — сказала она.

До этого соседка женщины, которая ежедневно на протяжении нескольких лет включает сирену в Приморском районе Санкт-Петербурга, рассказала «Газете.Ru», что многократные вызовы полиции не помогли местным. По ее словам, некоторым пришлось переехать из-за шума. Депутат Госдумы Ярослав Нилов также отреагировал на ситуацию и сообщал 26 июля, что направил обращение правоохранительным органам.

