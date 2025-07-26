«Сводит с ума»: в Петербурге женщина годами включает сирену для своих соседей

В соцсетях завирусилось видео, на котором жительница Приморского района Санкт-Петербурга ежедневно включает сирену. Ее соседка Юлия заявила «Газете.Ru», что многократные вызовы полиции не помогли местным, а кому-то из-за постоянного шума пришлось переехать.

«[Соседка] включает сирену каждый день с разной частотой и в разное время — иногда с утра до вечера, с перерывами на тихий час, иногда с обеда, иногда до 12, иногда с 20 до 22», — сказала она.

По словам женщины, она живет в квартире год, и поначалу сирена ее не беспокоила. Однако оказалось, что жильцы дома страдают от громких звуков уже несколько лет.

«Мы снимаем квартиру — заселились в прошлом году, работали и не сильно обращали внимания на сирену. Думали, из школы по соседству. Зимой окна были закрыты, но с весны, как потеплело, мы столкнулись с этой проблемой — у нас родился третий ребенок. Из-за того, что дома постоянно открыты окна, сирена начала сводить с ума», — сказала она.

По словам Юлии, «борьба» с шумной соседкой ведется несколько лет, в прошлом году был отправлен запрос губернатору. Она добавила, что у женщины, которая включает сирену, дочь — юрист, поэтому, та заявляет о «своих правах» и не открывает дверь полиции. А ее дочь «все дела обставляет так, что подающий в суд еще и штраф получает».

Юлия сказала, что раньше соседи действовали «разрозненно», но 24 июля она собрала «инициативную группу».

«Вариант переехать есть — мне это легче, чем собственникам, но я считаю, что мириться с этим нельзя, нужно найти юриста, который возьмется за это дело. С 28 июля приступим», — сказала она.

При этом стоимость юридических услуг превышает 200 тысяч рублей. В связи с этим готовых «скинуться» на помощь юриста людей «поубавилось», поделилась женщина.

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