На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Муроме 44-летний ревнивец поджег дом 71-летней возлюбленной

В Муроме мужчина поджег дом 71-летней пенсионерки
true
true
true
close
МВД России

Житель Владимирской области стал фигурантом уголовного дела за поджог дома 71-летней возлюбленной из ревности. Об этом сообщает УМВД региона.

По данным правоохранителей, пожар в частном доме произошел в конце июля, возгорание удалось потушить до приезда полиции. 71-летняя хозяйка жилища рассказала стражам порядка, что подозревает в поджоге своего 44-летнего сожителя.

Выяснилось, что в ночь поджога потерпевшая не ночевала дома. Сожитель, подозревая пенсионерку в неверности решил отомстить, поджег в комнате мебель и скрылся. Злоумышленника задержали, он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Пензенской области мужчина сжег автомобиль бывшей тещи. 55-летний обвиняемый облил автомобиль бывшей родственницы горючим и поджег. «Лада — 219060» выгорела полностью, ущерб пострадавшая оценила в 333 тысячи рублей. В ходе расследования мужчина не признал своей вины, но его действия попали на записи камер видеонаблюдения, установленных у соседей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества.

Ранее россиянка пыталась заживо сжечь любовницу мужа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами