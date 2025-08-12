В Муроме 44-летний ревнивец поджег дом 71-летней возлюбленной

Житель Владимирской области стал фигурантом уголовного дела за поджог дома 71-летней возлюбленной из ревности. Об этом сообщает УМВД региона.

По данным правоохранителей, пожар в частном доме произошел в конце июля, возгорание удалось потушить до приезда полиции. 71-летняя хозяйка жилища рассказала стражам порядка, что подозревает в поджоге своего 44-летнего сожителя.

Выяснилось, что в ночь поджога потерпевшая не ночевала дома. Сожитель, подозревая пенсионерку в неверности решил отомстить, поджег в комнате мебель и скрылся. Злоумышленника задержали, он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Пензенской области мужчина сжег автомобиль бывшей тещи. 55-летний обвиняемый облил автомобиль бывшей родственницы горючим и поджег. «Лада — 219060» выгорела полностью, ущерб пострадавшая оценила в 333 тысячи рублей. В ходе расследования мужчина не признал своей вины, но его действия попали на записи камер видеонаблюдения, установленных у соседей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества.

