В России нашли кишечную палочку в популярных колбасках

Роспотребнадзор нашел кишечную палочку в колбасках «Чевапчичи»
IMAGO/Zoonar.com/Ingrid Balabano/Global Look Press

Специалисты Роспотребнадзора нашли в колбасках «Чевапчичи» компании «Деликайзер», которые выпускают на Атяшевском мясокомбинате, кишечную палочку. Информация об этом появилась на сайте ФГИС «Единый реестр проверок».

«Указанная продукция не соответствует требованиям <…> по микробиологическому показателю: бактерии группы кишечных палочек (колиформы)», — говорится в предостережении, которое Роспотребнадзор выдал компании.

До этого управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк рассказал, что в колбасных и сырных нарезках, а также в непастеризованном молоке, чаще всего можно встретить кишечную палочку. Кроме того, по его словам, бактерию можно встретить в мясе, листовой зелени, готовых салатах и других продуктах.

Специалист призвал мыть руки перед едой и подвергать продукты питания как термической, так и иной обработке.

Ранее стало известно, какие болезни можно подхватить через рукопожатие.

