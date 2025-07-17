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Россиянам рассказали, в каких продуктах чаще встречается кишечная палочка

Агроэксперт Березнюк: кишечная палочка часто встречается в колбасных изделиях
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Tatjana Baibakova/Shutterstock/FOTODOM

По мнению многих специалистов, кишечная палочка чаще всего встречается в непастеризованном молоке, а также в колбасных и сырных нарезках. Об этом в беседе с RT рассказал управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

«(Колбасы и сыры — «Газета.Ru») которые нарезаются непосредственно в магазине или на специализированных рынках, а не находятся в промышленной герметичной упаковке», — уточнил эксперт.

Кроме того, по его словам, бактерию можно встретить в мясе, листовой зелени, готовых салатах и других продуктах.

При этом он подчеркнул, что кишечную палочку называют «болезнью грязных рук», поэтому в 95% заражений, связанных с пищей, — это человеческий фактор. Специалист призвал мыть руки перед едой и подвергать продукты питания как термической, так и иным обработкам.

Старший преподаватель медицинской микробиологии Вестминстерского университета Манал Мохаммед до этого предупреждал, что кухонные полотенца, губки, коврики для ванной, зубные щетки, телефоны, пульты дистанционного управления и ручки покупательских тележек могут содержать такие опасные бактерии, как синегнойная палочка и золотистый стафилококк.

Ранее врач назвала распространенную инфекцию, которой можно заразиться при купании.

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