Россиянам рассказали, в каких продуктах чаще встречается кишечная палочка

По мнению многих специалистов, кишечная палочка чаще всего встречается в непастеризованном молоке, а также в колбасных и сырных нарезках. Об этом в беседе с RT рассказал управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

«(Колбасы и сыры — «Газета.Ru») которые нарезаются непосредственно в магазине или на специализированных рынках, а не находятся в промышленной герметичной упаковке», — уточнил эксперт.

Кроме того, по его словам, бактерию можно встретить в мясе, листовой зелени, готовых салатах и других продуктах.

При этом он подчеркнул, что кишечную палочку называют «болезнью грязных рук», поэтому в 95% заражений, связанных с пищей, — это человеческий фактор. Специалист призвал мыть руки перед едой и подвергать продукты питания как термической, так и иным обработкам.

Старший преподаватель медицинской микробиологии Вестминстерского университета Манал Мохаммед до этого предупреждал, что кухонные полотенца, губки, коврики для ванной, зубные щетки, телефоны, пульты дистанционного управления и ручки покупательских тележек могут содержать такие опасные бактерии, как синегнойная палочка и золотистый стафилококк.

Ранее врач назвала распространенную инфекцию, которой можно заразиться при купании.