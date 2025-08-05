Профессор рассказал, какие болезни можно подхватить через рукопожатие

Профессор Бутенко: гепатитом А можно заразиться через рукопожатие

Через рукопожатия могут передаваться заболевания, которые распространяются контактным путем, а также через рот или нос. Об этом Pravda.Ru рассказал профессор центра Гамалеи Александр Бутенко.

По его словам, так можно заразиться опасными вирусами, включая гепатит А и коронавирус. Кроме того, особую опасность представляют желудочно-кишечные инфекции. Основной мерой профилактики эксперт назвал мытье рук.

«Это одно из самых главных профилактических мер, когда нужно мыть руки, прежде всего, когда прошлись по магазинам или по каким-то общественным помещениям», — сказал Бутенко.

Он также призвал не трогать еду немытыми руками.

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