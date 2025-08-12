Переселенцы с Украины провели в Крыму флешмоб «Я русский»

В Симферополе переселенцы с Украины провели патриотический флешмоб под названием «Я русский». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения «Другая Украина» Яну Бурлаченко.

«В Симферополе прошел патриотический флешмоб, в рамках которого молодые люди приняли участие в мастер-классе по игре на гитаре мелодии известной песни «Я русский», — заявила она.

По словам Бурлаченко, акция была приурочена ко Дню молодежи.

Глава центра Олег Бондаренко отметил, что флешмоб был нацелен на транслирование культурных и музыкальных ценностей, которые объединяют российский, украинский и белорусский народы. По его словам, музыка является универсальным языком, который способен преодолевать любые границы и находить отклик в сердцах людей независимо от их национальности.

До этого заслуженный артист России Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) назвал свою композицию «Я — русский» любимой песней.

Ранее в Молдавии провели флешмоб в защиту песни «Катюша».