Shaman назвал любимую песню из своего репертуара

Певец Shaman заявил, что любит свою композицию «Я русский»

Заслуженный артист России SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) назвал любимую песню из своего репертуара. Об этом пишет aif.ru.

«Если говорить прямо, то моя любимая песня — это, конечно, песня «Я русский», — сказал он на полях фестиваля «Таврида.АРТ».

Фестиваль «Таврида.АРТ» проходил с 1 по 3 августа в городе Судаке на юго-восточном побережье Крыма. В программу фестиваля вошло свыше 300 мероприятий, которые посетили около 100 тысяч человек.

Накануне Shaman пожаловался в Роскомнадзор на мошенников, от имени певца собиравших персональные данные участников специальной военной операции и криптовалюту якобы на создание нового видеоклипа.

По словам Shaman, сайт действовал без его ведома и использовал его имя в корыстных целях.

Ранее Shaman опубликовал клип на песню «Прямо по сердцу», которую планирует исполнить на международном музыкальном конкурсе «Интервидение».