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Shaman назвал любимую песню из своего репертуара

Певец Shaman заявил, что любит свою композицию «Я русский»
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Анна Ким/РИА Новости

Заслуженный артист России SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) назвал любимую песню из своего репертуара. Об этом пишет aif.ru.

«Если говорить прямо, то моя любимая песня — это, конечно, песня «Я русский», — сказал он на полях фестиваля «Таврида.АРТ».

Фестиваль «Таврида.АРТ» проходил с 1 по 3 августа в городе Судаке на юго-восточном побережье Крыма. В программу фестиваля вошло свыше 300 мероприятий, которые посетили около 100 тысяч человек.

Накануне Shaman пожаловался в Роскомнадзор на мошенников, от имени певца собиравших персональные данные участников специальной военной операции и криптовалюту якобы на создание нового видеоклипа.

По словам Shaman, сайт действовал без его ведома и использовал его имя в корыстных целях.

Ранее Shaman опубликовал клип на песню «Прямо по сердцу», которую планирует исполнить на международном музыкальном конкурсе «Интервидение».

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