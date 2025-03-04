Активисты и сторонники оппозиционного блока «Победа» в Молдавии провели флешмоб у здания министерства культуры в Кишиневе, чтобы защитить песню «Катюша». Об этом сообщила Наталья Параска, лидер партии «Возрождение», входящей в блок, передает РИА Новости.

«Сегодня мы вместе с коллегами из блока «Победа» исполнили песню «Катюша», несмотря на все угрозы. Мы надеемся, что эта песня станет символом борьбы с желтой чумой», — отметила она, имея в виду символический цвет правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС).

В конце января глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила, что исполнительный комитет автономии Молдавии принял решение объявить 2025 год Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Гуцул надеется, что к инициативе присоединятся образовательные учреждения, общественные организации и жители региона.

Ранее USAID выделяло средства для финансирования президентских выборов в Молдавии.